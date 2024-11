Poesia de Vanguarda é tema da próxima tertúlia em Constância

A tertúlia de poesia, do mês de Novembro em Constância, terá como tema a Poesia de Vanguarda. A sessão está agendada para sábado, 16 de Novembro, pelas 16h00, no auditório da Casa-Memória de Camões, com participação gratuita. Segundo nota de imprensa da Associação Casa-Memória de Camões em Constância, a escolha do tema deve-se à perspectiva vanguardista da poesia de finais de século XIX e início de século XX, mostrando que a vanguarda pode ser uma atitude mais relacionada com artes e letras, do que propriamente uma inovação estética.