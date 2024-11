Projecto para teatro ao abandono de Alhandra vai custar 74 mil euros

Câmara de Vila Franca de Xira assinou contrato para elaboração do projecto de reabilitação do devoluto e degradado Teatro Salvador Marques, em Alhandra. É um primeiro passo para a reabilitação do edifício, mas ainda não há garantia de financiamento para as obras.

O devoluto teatro Salvador Marques de Alhandra, que a Câmara de Vila Franca de Xira comprou em 2001 e está desactivado desde essa data, vai em breve ter um projecto de requalificação que vai custar, no imediato, 74.600 euros aos cofres do município. O contrato de adjudicação do projecto de reabilitação do teatro foi assinado no dia 25 de Outubro, abrangendo uma área total de intervenção de 930,67 metros quadrados. A autarquia está a preparar uma candidatura para obter co-financiamento para a obra ao abrigo de fundos europeus da Área Metropolitana de Lisboa (AML), a submeter até Dezembro do próximo ano.

Segundo Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, desde o início do mandato que os técnicos tentaram colocar o projecto no radar dos fundos comunitários. “Mas infelizmente os fundos na área da cultura estão concentrados no património do Estado central. Conseguimos inscrever esta possibilidade no contexto dos fundos de financiamento da AML e estou confiante que este processo possa chegar ao fim e permitir uma intervenção total no teatro”, explica o autarca, esperando que seja criado um equipamento cultural “digno” que sirva todo o concelho.

Segundo a câmara, a reabilitação do Teatro Salvador Marques visa não só adaptar o edifício às novas exigências existentes para edifícios com estas características, mas também a reconstituição da fachada original do edifício, a recuperação da traça original da sala de espectáculos e a criação de um novo espaço, no terreno contiguo, que vai incluir um café concerto e zonas técnicas de apoio ao teatro. O projecto vai contemplar também a criação de auditório, instalações sanitárias, acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada, salão nobre, régie, um palco preparado para os mais diversos tipos de espectáculo, entre outros espaços e áreas funcionais. O teatro Salvador Marques foi inaugurado a 10 de Abril de 1905.