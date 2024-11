Santarém homenageou combatentes falecidos

O Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes realizou no dia 21 de Outubro, no Cemitério de Santarém, uma cerimónia de homenagem aos combatentes falecidos. A iniciativa prestou tributo, por ocasião do Dia dos Finados, a “todos os combatentes que serviram a nossa pátria, onde muitos colocaram ao serviço de Portugal, o seu bem mais precioso e sagrado: a própria vida”, referiu Carlos Pombo, presidente do Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes.

Carlos Martinho, vereador da Câmara de Santarém, disse que “esta singela homenagem pretende honrar a memória de todos os que lutaram pela Pátria, demonstrando também o respeito pela coragem e pelo contributo que deram à Nação Portuguesa”. A cerimónia contou também com a presença de Diamantino Duarte, presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, entidades militares e religiosas, diversos membros e associados da Liga de Combatentes e vários familiares.