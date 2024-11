Santarém recebeu Feira da Rádio do Ribatejo no Convento de S. Francisco

Evento reuniu profissionais e entusiastas de comunicações e rádios antigos, com atracções culturais e gastronómicas para visitantes de todo o país.

A Associação de Radioamadores do Ribatejo (ARR) realizou a 2 de Novembro a tradicional Feira da Rádio do Ribatejo, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém. A feira decorreu no centro histórico da cidade, no Convento de S. Francisco e reuniu profissionais de várias áreas relacionadas com equipamentos de comunicação, rádio e electrónica, além de admiradores e curiosos de rádios antigos vindos de diversas partes do país. Foi um espaço de venda, troca e oferta de diversos tipos de peças e equipamentos relacionados com a actividade radioamadorística, onde também demonstraram comunicações e divulgações da actividade em geral.

A feira proporcionou aos visitantes uma diversidade de conceitos turísticos e culturais da designada “capital do gótico”. Os familiares e amigos puderam ainda desfrutar da gastronomia regional com sabores típicos do Ribatejo para uma melhor experiência.