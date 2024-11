Vila Franca de Xira associa-se a campanha nacional contra a violência

Depois de Cascais e Faro, Vila Franca de Xira torna-se no terceiro município do país a aderir a programa contra a violência.

O município de Vila Franca de Xira associou-se à campanha nacional contra a violência chamada “Não se aceita, ponto!”, que pretende passar uma mensagem clara sobre a inaceitabilidade da violência em qualquer contexto ou idade. A apresentação do programa teve lugar no Dia Municipal para a Igualdade, que se assinalou a 24 de Outubro, no auditório da Fábrica das Palavras. Vila Franca de Xira torna-se no terceiro município do país a ser parceiro da iniciativa, depois de Cascais e Faro.

A campanha pretende sensibilizar e mobilizar toda a sociedade para a adopção de comportamentos não violentos e gerar um sentimento de intolerância perante todo e qualquer acto de violência, seja física, psicológica, social, económica, sexual ou outra. A sessão contou com a presença da vice-presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens, Maria João Fernandes.

A campanha é promovida pela Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) do Ministério da Educação, Gabinete de Segurança para a Prevenção e o Combate à Violência Contra os Profissionais de Saúde do Ministério da Saúde e Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A vice-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Marina Tiago, voltou a reiterar na sessão que o concelho de Vila Franca de Xira “não aceita a intolerância, a discriminação, a violência de género e de identidade, credo ou religião” e que a tolerância não é um dado adquirido. “Assim como a democracia, precisa de ser construída, avaliada e alimentada”, concluiu.