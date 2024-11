Amicale Karate com excelentes resultados nos Regionais Centro Norte e Sul

Associação de Santarém conquistou lugares de destaque nos campeonatos regionais, demonstrando preparação para o campeonato nacional que se realiza em Novembro.

A Amicale Karate – Portugal Martial Arts de Santarém participou nos Campeonatos Regionais Centro Norte e Centro Sul nos dias 19 e 26 de Outubro nos quais conquistou lugares de destaque. A Federação Nacional de Karate de Portugal foi responsável pela organização dos eventos, onde a equipa ribatejana demonstrou habilidade, levando a associação a obter importantes posições no pódio.

Lara Rebocho destacou-se no Campeonato Regional Centro Norte, onde conquistou o título de Campeã Regional em Kumite Júnior na categoria -53 quilos e garantiu o terceiro lugar em Kata Júnior. No Centro Sul, Madalena Santos tornou-se vice-campeã nas categorias de Kata e Kumite Júnior, reforçando a sua presença competitiva. Os bons resultados da Amicale Karate continuaram com Sidney Freitas, que, na categoria Sub21, alcançou o terceiro lugar em Kumite, e a conquista no pódio reforçou o seu talento numa categoria de alto nível. Duarte Leitão também teve uma performance notável, ficando com o quinto lugar.

A próxima fase vai ser o Campeonato Nacional de Cadetes, Juniores e Sub21, marcado para 16 de Novembro, em Faro. “A Amicale Karate – Portugal Martial Arts mantém o seu apoio aos atletas, na expectativa de que o compromisso e a habilidade mostrados nos regionais se traduzam em mais vitórias no cenário nacional”, refere a associação em comunicado.