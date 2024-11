Atletas da Póvoa de Santa Iria conquistam medalhas no regional

Equipa da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte subiu nove vezes ao pódio em vários escalões.

Os atletas da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte (EKSPD) da Póvoa de Santa Iria subiram ao pódio nove vezes no campeonato regional de karate centro-sul nos escalões de cadetes, juniores e sub21, em prova organizada pela Federação Nacional de Karate. No dia 26 de Outubro participaram 20 atletas, 4 treinadores e um árbitro do clube, na prova do campeonato que contou com 226 atletas de 53 clubes e que decorreu no pavilhão desportivo da Escola Aristides de Sousa Mendes na Póvoa de Santa Iria. Martim Dias sagrou-se campeão regional em kata sub21 masculino e Adriana Angélico e Maria Borges conquistaram dois terceiros lugares em kata sub21 feminino. Em kumite Beatriz Meleiro sagrou-se campeã regional em sub21 feminino -50 kg. Na prova também conquistaram o título de vice campeões regionais André Valongo (juniores masculino -61kg), Miguel Ferreira (juniores masculino -68kg) e Beatriz Mendes (sub21 feminino -68kg). Alexandra Contins conquistou o terceiro lugar em kumite sub21 -68kg e Guilherme Rodrigues o terceiro lugar em cadetes masculinos -70kg.