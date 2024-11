Cadetes de Ferreira do Zêzere conquistam pódios em Abrantes

Atletas da equipa Casa do Povo de Ferreira do Zêzere destacaram-se com vitórias e pódios em várias provas do torneio distrital de natação.

A Piscina Municipal de Abrantes foi palco do primeiro Torneio de Cadetes (2024-2025) que decorreu a 26 de Outubro e reuniu 90 jovens nadadores, representando 10 clubes do distrito de Santarém. A Casa do Povo de Ferreira do Zêzere (CPFZ-Natação) destacou-se ao levar oito nadadores que alcançaram grandes resultados.

Na categoria Cadete A, a jovem Mariana Nunes conquistou o primeiro lugar nos 100 metros costas, o segundo lugar nos 100 metros estilos e o terceiro lugar nos 200 metros livres. Matilde Peixoto também subiu ao pódio, com a vitória nos 100 metros bruços, além de um nono e quinto lugares nas provas de 200 metros livres e 100 metros estilos, respectivamente. Catarina Cotrim somou mais uma vitória nos 100 metros bruços, acompanhada de um sétimo e sexto lugares em outras provas. Carolina Bento e Henrique Silva completaram a equipa, com Carolina a assegurar o segundo lugar nos 100 metros mariposa.

Na categoria Cadete B, Matilde Araújo foi um dos destaques, com o segundo lugar geral nos 50 metros mariposa/costas e o quarto lugar nos 100 metros livres, sendo a mais rápida na sua faixa etária em ambas as provas. João Emídio, igualmente, conquistou o primeiro lugar nos 50 metros mariposa/costas e nos 100 metros livres, enquanto Leandro Cruz obteve posições de destaque com um quarto lugar nos 50 metros mariposa/costas e oitavo nos 100 metros livres.