Câmara apoia gala do FC Alverca

A Câmara de Vila Franca de Xira vai dar ao Futebol Clube de Alverca (FCA) um apoio financeiro de dois mil euros destinado a comparticipar as despesas com a realização da gala anual do clube, que terá lugar a 30 de Novembro. Ao mesmo tempo, o município deliberou isentar o FCA de pagar taxas de utilização do pavilhão da Escola Básica 2,3 Aristides de Sousa Mendes, no valor de 171,83€. Neste último caso, a isenção do pagamento das taxas visa apoiar a realização do Campeonato Nacional de Karaté de cadetes e juniores sub21 da fase regional centro-sul e sul, organizado pelo clube. Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade em reunião de câmara.