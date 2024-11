Curso da Associação de Futebol de Santarém formou 51 novos árbitros

Cinquenta e um candidatos concluíram recentemente com sucesso o curso de árbitro/a de futebol e futsal promovido pela Associação de Futebol de Santarém (AFS). A cerimónia de encerramento do curso decorreu na sexta-feira, 1 de Novembro, na sede da AFS. No total, finalizaram o curso 41 árbitros de futebol e 10 de futsal.

Estiveram presentes na sessão, que assinalou o final da formação, o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, Sérgio Mendes, da direcção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, o presidente do Conselho de Arbitragem da AFS, Jorge Maia, e Paulo Salgueiro, da Comissão de Apoio Técnico de Futsal.