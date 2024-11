Mais de mil atletas participaram na última edição do Trail de Fátima

Evento organizado pela Associação Fátima Trail Team contou com diversas modalidades e premiou os melhores corredores.

A 11ª edição do Trail de Fátima decorreu no dia 27 de Outubro, num evento que percorreu trilhos e caminhos da região, nomeadamente na freguesia de Fátima e no concelho de Ourém, organizado pela Associação Fátima Trail Team. Com a finalidade de proporcionar boas condições de participação aos atletas, por questões de logística, o trail foi limitado a 1100 participantes, distribuídos pelos percursos trail ultra, longo, curto, mini-trail, caminhada e trail kids. O vereador da câmara municipal, Humberto Antunes, participou na cerimónia de atribuição dos prémios aos atletas participantes, acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Humberto Silva. O 11.º Trail de Fátima é uma prova certificada pela Associação de Trail Running de Portugal, integrando os Circuitos Nacionais de Trail, Ultra Trail e Sprint.