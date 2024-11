Quatro equipas de primeira eliminadas da Taça do Ribatejo

A primeira pré-eliminatória da Taça do Ribatejo em futebol decorreu no domingo, 3 de Novembro, com os seguintes resultados: Abrantes e Benfica 2-0 GD Forense; AR Porto Alto 6-0 Rebocho; At. Riachense 1-2 Alcanenense; U. Almeirim 5-2 Tramagal; Ferreira do Zêzere 2-1 Moçarriense; Fazendense 0-0 (8-7g.p.) Coruchense; Mação 2-0 Atl. Ouriense; GD Pontével 0-2 Águias Alpiarça; U. Tomar 3-1 Salvaterrense; CD Vilarense 3-2 Amiense. Pelo caminho ficaram quatro equipas da 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, Amiense, Coruchense, Ouriense e Salvaterrense, sendo que o clube de Amiais de Baixo caiu frente a uma equipa da 2ª divisão distrital, o Vilarense, que foi o único tomba-gigantes nesta ronda.