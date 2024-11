Treinadores da UDCAS do Sobralinho eleitos os melhores do ano

A secção de kempo da União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho (UDCAS), do concelho de Vila Franca de Xira, viu os seus treinadores serem distinguidos com o título de treinadores do ano na primeira gala da Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo, evento que celebrou os quatro anos do estatuto de utilidade pública daquela federação.

Carolina Fonseca foi galardoada com o prémio de Treinadora do Ano, enquanto Nuno Grilo conquistou a mesma distinção na categoria masculina. A UDCAS também recebeu o troféu de melhor equipa do ano, um reconhecimento que reflecte o sucesso desportivo da associação que já tinha sido, também, Personalidade do Ano de O MIRANTE. A UDCAS alcançou várias vitórias ao longo do ano, sagrando-se campeã nacional desportiva e absoluta, bem como campeã desportiva e absoluta na Taça de Portugal e vice-campeã na Taça Internacional de Kempo.

Representando a UDCAS na gala estiveram a presidente da direcção, Ana Castro Gomes, a secretária Patrícia Santos e a vogal Patrícia Lizardo, acompanhadas pelos treinadores de Kempo Nuno Grilo, Carolina Fonseca, Érica Aleixo e Beatriz Marques. Outro destaque da noite foi a homenagem aos treinadores que concluíram com sucesso o curso de formação nos diversos graus de certificação. Entre os treinadores da UDCAS, Nuno Grilo foi reconhecido por completar o Grau III, enquanto Carolina Fonseca, Érica Aleixo e Beatriz Marques completaram o Grau I.