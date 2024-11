União de Santarém continua a perder pontos em casa

A União de Santarém voltou a não aproveitar o factor casa e na 10ª jornada da Liga 3 em futebol empatou 2-2 no Chã das Padeiras com o Oliveira do Hospital, no começo da segunda volta. Os escalabitanos deixaram de figurar no lote dos quatro primeiros, que se apuram para a fase de subida, estando agora no sexto lugar (entre dez equipas) com 14 pontos.