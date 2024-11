Inaugurada a ampliação do cemitério de Arruda dos Pisões

A obra de ampliação do cemitério de Arruda dos Pisões, foi inaugurada no sábado, 2 de Novembro, com a presença do Presidente da Câmara de Rio Maior, Luís Filipe Santana Dias, acompanhado pelos vereadores Lopes Candoso, Leonor Fragoso, Miguel Santos, Carla Dias e Miguel Paulo, e do Presidente da União de Freguesias de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões, Augusto Pedro Dias Pereira. A obra foi uma parceria entre as duas autarquias.