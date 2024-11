Novo projecto turístico na Quinta da Cardiga vai ser apresentado

Grupo Vila Galé vai recuperar a histórica Quinta da Cardiga, onde vai nascer o projecto Vila Galé Collection Tejo.

No dia 8 de Novembro, durante a Feira Nacional do Cavalo, vai ser apresentado o projecto Vila Galé Collection Tejo, Quinta da Cardiga, Golegã Country Resort Hotel Convention and Spa e Equestrian Sports. O empreendimento turístico prevê a recuperação da histórica Quinta da Cardiga pelo grupo Vila Galé e a existência de 124 quartos previstos.

O Palácio da Quinta da Cardiga está classificado como Edifício de Interesse Público desde 12 de Março de 1952 e pretende-se manter as características do edificado. O que está classificado é “o conjunto formado pela torre ameada da Quinta da Cardiga, na freguesia da Golegã, e antigas construções que a envolvem, designadamente os claustros, capela e celeiro, e a pequena colunata rematada por cúpula semiesférica”. No site da Direcção-Geral do Património Cultural é referido que a Quinta da Cardiga foi doada em 1169 por D. Afonso Henriques aos Templários, tendo sido ali edificado um castelo, que conjuntamente com os castelos de Almourol, de Ceras e do Zêzere, constituía a cintura de defesa do Tejo. A arquitectura do palacete é atribuída ao arquitecto João de Castilho (1470-1552).