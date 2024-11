Passeio de carrinhas de caixa aberta e veículos comerciais

Iniciativa do Centro Social Ouriquense decorre na manhã de 10 de Novembro, domingo.

O Centro Social Ouriquense, vai levar a cabo no dia 10 de Novembro, a partir das 09h00, a 2ª edição do passeio de carrinhas de caixa aberta e veículos comerciais, Vamos às Termas. O evento destina-se a promover as origens de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, e o que de melhor se faz na região, e inclui uma visita aos Vinhos Franco e outra à Quinta do Sampayo, com chegada ao local do almoço pelas 14h00.