Sessões Clínicas GFS – Serviços Médicos do Coração

Terapêuticas para melhoria da qualidade de vida dos doentes com Insuficiência Cardíaca.

No passado dia 16 de Outubro, realizou-se a XVII Sessão Clínica promovida pela GFS – Serviços Médicos do Coração, a qual se dirigiu aos médicos da especialidade de Medicina Geral e Familiar do distrito de Santarém.

Foi palestrante principal Marisa Peres, Médica Cardiologista na Unidade Local de Saúde da Lezíria (Hospital Santarém) e colaboradora da GFS, que falou sobre o “Papel dos inibidores SGLT2 na melhoria da qualidade de vida dos doentes com Insuficiência Cardíaca”.

Ainda nessa sessão, Ana Carolina Aranda, Médica de Medicina Geral e Familiar da USF São Domingos, apresentou um caso clínico que contribuiu para dinamizar a discussão do tema da Insuficiência Cardíaca.

Com esta nova realização, “a GFS continua a promover encontros que pretendem melhorar a compreensão, o diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares”, nas palavras da sua fundadora e directora clínica, Graça Ferreira da Silva.