Alunos de Tomar vão receber garrafas reutilizáveis

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e a vereadora da Educação, Filipa Fernandes, estiveram na Escola Básica Integrada Santa Iria e na Escola Secundária Santa Maria do Olival onde entregaram a uma turma de cada nível de ensino, do pré-escolar, básico e secundário, garrafas reutilizáveis de alumínio. Esta foi uma entrega simbólica, uma vez que todos os alunos do concelho vão receber as garrafas. Hugo Cristóvão sublinhou, junto do alunos, o simbolismo e a prática das garrafas oferecidas: a importância da água para a vida e para os ecossistemas, e a importância de beber água ao longo do dia para a saúde, bem como a relevância ambiental da medida ao evitarem-se as garrafas de plástico bem como qualquer outro produto descartável. O autarca referiu ainda que a água da rede tem qualidade e é também mais económica e amiga do ambiente.