Após algumas multas e muito atraso estão concluídas as obras na Igreja São João de Alporão

Empreitada de conservação e requalificação da Igreja São João de Alporão, em Santarém, devia demorar nove meses mas arrastou-se durante três anos e meio. Pelo meio, houve críticas e aplicação de multas ao empreiteiro por incumprimento dos prazos contratuais. Presidente do município vai anunciar a data de reabertura em breve.

Está dada como terminada a atribulada empreitada de conservação e requalificação da Igreja São João de Alporão, monumento nacional localizado no centro histórico de Santarém. O dia de reabertura do histórico edifício, encerrado por razões de segurança há uma dúzia de anos, será divulgado em breve, informou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, nas redes sociais.

Encerrada há mais de uma década, devido a problemas na estrutura em pedra, a Igreja de São João do Alporão, com mais de oito séculos, foi alvo de uma delicada e experimental intervenção, a cargo de uma empresa especializada. A empreitada foi consignada a 25 de Fevereiro de 2021 e tinha um prazo de execução de 270 dias (nove meses). A obra estava orçada em cerca de 900 mil euros e foi adjudicada à empresa In Situ, Conservação de Bens Culturais, Unipessoal, Lda. O atraso na execução da intervenção levou a Câmara de Santarém a aplicar à empresa multas na ordem das dezenas de milhares de euros por incumprimento contratual.

Ao longo do processo, alguns autarcas foram deixando críticas à morosidade dos trabalhos. Numa assembleia municipal no final de Abril de 2023, João Leite, então vice-presidente da câmara, reconhecia que a empresa responsável pela obra “continua com um comportamento que não é o mais desejável”, mas afirmou a sua ambição de que a intervenção pudesse estar terminada até final desse ano. Também o vereador da Cultura e do Centro Histórico, Nuno Domingos, admitia que “é aflitivo ver como aquela obra não anda”.

“15 anos depois vamos reabrir este monumento à população. É um momento histórico! Iremos incluir a Igreja na estratégia de abertura diária dos nossos Monumentos e Igrejas. Uma obra complexa, com muitos desafios. Obrigado a toda a equipa técnica que acompanhou os trabalhos. Santarém é um Concelho Magnífico, lindo e com um património que nos deve a todos orgulhar! O nosso Centro Histórico está em recuperação e este trabalho será continuo e sobretudo reforçado! O dia de abertura será divulgado em breve. Parabéns Santarém! Mais um desafio superado!”, publicou o autarca.