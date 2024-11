Benavente quer instalar 22 carregadores para viaturas eléctricas no concelho

Câmara de Benavente pretende concessionar postos de carregamento para veículos eléctricos. Zonas históricas terão número residual de novos lugares para abastecer baterias dos automóveis.

O município de Benavente tem a intenção de instalar 22 postos públicos de carregamento para veículos eléctricos projectados para o concelho. O presidente da câmara municipal, Carlos Coutinho (CDU), explica que, em parceria com a E-Redes, foram identificados 22 locais no concelho com capacidade para receber os carregadores, sendo que a instalação será concessionada a entidades privadas, permitindo um modelo de expansão gradual conforme as necessidades.

O autarca frisa que a rede de carregadores não será inicialmente de velocidade ultra-rápida e que nas zonas históricas de Benavente e Samora Correia haverá apenas um ponto de carregamento para minimizar o impacto nos lugares de estacionamento. “Muito em breve teremos condições para avançar com isso”, revelou Carlos Coutinho.

A vereadora Sónia Ferreira, do PSD, destaca a necessidade de se incluírem postos de carregamento em zonas residenciais no orçamento para o próximo ano, afirmando que tem recebido diversas queixas de munícipes que enfrentam dificuldades em carregar os veículos durante a noite. “Não temos carregadores em zonas habitacionais. Pensamos que a câmara municipal, até quando foram feitas todas estas obras de requalificação dos centros históricos, devia logo ter equacionado estas questões”, afirma a autarca.

A proposta de incluir carregadores nas zonas históricas não reúne consenso. O vereador Joseph Azevedo (PS), até há bem pouco tempo com pelouros no município, reconheceu a importância de debater a mobilidade eléctrica, mas manifestou-se contra a instalação de postos de carregamento em áreas históricas. “Se nós estamos aqui a tentar recuperar as vivências das zonas históricas, não concordo que os mesmos sejam integrados nessas zonas”, argumenta.

A aquisição de carros eléctricos tem vindo a ganhar peso no mercado automóvel e uma percentagem mais significativa. Segundo os dados disponibilidades pela Rede Mobi.e, existem actualmente no concelho de Benavente oito postos de carregamento eléctricos e um total de 19 tomadas disponíveis.