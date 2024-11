Instituto Ricardo Jorge analisa ar da Segurança Social de Santarém

Os técnicos do Instituto Ricardo Jorge vão avaliar a qualidade do ar nos serviços de atendimento da Segurança Social de Santarém, encerrados desde 1 de Outubro, para verificarem a qualidade do ar, revela a directora do centro distrital, Paula Carloto. A dirigente informa ainda, em declarações a O MIRANTE, que os serviços serão reabertos logo de imediato à confirmação de não existência de problemas. A visita dos técnicos foi marcada para dia 8 de Novembro.

Paula Carloto explica que foi feita uma limpeza profunda dos sistemas de ventilação e ar condicionado e que os serviços só reabrem após indicação do instituto para segurança dos funcionários e dos utentes. Neste momento, refere, não há indícios de odores no edifício, mas continua a ser um mistério o que é que provoca os cheiros no espaço pela segunda vez, sendo que da primeira vez, há cinco anos, foram feitas obras e instalados sistemas de extracção de ar.

Recorde-se que devido a um cheiro intenso no espaço, houve funcionários indispostos e uma trabalhadora foi ao hospital para ser assistida. Na altura foi excluída a hipótese de fuga de gás, bem como da presença de gás metano emanado pelos esgotos.