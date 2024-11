Abrigada recebe rastreios gratuitos de cancro oral e de pele

O Centro de Saúde de Abrigada recebe no sábado, 9 de Novembro, rastreios de cancro oral e da pele a partir das 09h00. A iniciativa é promovida pelo município de Alenquer, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, para os dois momentos de despistagem dirigidos a pessoas com mais de 40 anos. Para o rastreio do cancro de pele é recomendado ter pelo menos uma das seguintes características: mais de 50 anos; historial de cancro de pele na família; mais de 50 sinais no corpo; pele e olhos claros e profissão com muita exposição ao sol. No caso do cancro oral, para realizar o rastreio, devem ser cumpridos pelo menos um dos seguintes parâmetros: fumadores com 40 ou mais anos; queixas de dor, lesões, alterações da cor ou da superfície da mucosa oral; com aumento de volume não habituais de estruturas da boca ou vias aéreas superiores; ser referenciado pelo médico de família.