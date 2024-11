Alenquer assina acordo com IHRU para alojar famílias carenciadas

Protocolo entre a Câmara de Alenquer e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana vai servir para alojar 21 agregados familiares.

No âmbito da Estratégia Local de Habitação, a Câmara Municipal de Alenquer vai assinar um acordo de colaboração com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). Ao abrigo do programa 1ºDireito (apoio ao acesso à habitação), a autarquia está a adquirir imóveis em todas as freguesias do concelho para alojar 21 famílias que estão identificadas após o diagnóstico dos serviços municipais de acção social. O acordo prevê um montante total de investimento de 2.896.500 euros, sendo 2.277.008 euros financiados pelo IHRU para aquisição ou construção de casas.

Em relação a outros municípios da região Alenquer está mais atrasado neste processo. Segundo explicou o presidente Pedro Folgado (PS), as demoras decorreram de “várias vicissitudes por parte da autarquia” e depois por parte do próprio IRHU. “Já comprámos algumas casas mas não temos as 21. Assim que o acordo for assinado estabelecemos um regulamento”, disse. A assinatura do protocolo com o IRHU foi aprovada em reunião do executivo municipal com abstenção do vereador da CDU.