Apanhado com 29 doses de cocaína no carro em Azambuja

Um homem de 36 anos foi detido em flagrante delito por tráfico de estupefacientes, na quinta-feira, 31 de Outubro, no concelho de Azambuja, informou a Guarda Nacional Republicana. A detenção foi efectuada no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária em que o condutor, ao ser interpelado pelos guardas, “arremessou para a via pública um objecto que, após verificação, se comprovou tratar-se de 29 doses de cocaína”, levando à sua detenção em flagrante delito. Após uma busca ao veículo, a GNR apreendeu ainda uma balança de precisão, uma navalha, 24 maços de tabaco introduzido irregularmente no consumo e 340 euros em numerário. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público.