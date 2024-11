Assembleia de cidadãos para o clima propõe medidas em Vila Franca de Xira

Meia centena de cidadãos decidiram propor à Câmara de Vila Franca de Xira que crie um sistema de alerta de calor excessivo no concelho, com informação sobre as medidas de protecção a tomar, a criação de um plano de emergência municipal para ondas de calor e criação de um gabinete de apoio verde com o intuito de incentivar a autoprodução de energia.

Da assembleia de cidadãos para o clima realizada em Vila Franca de Xira saiu também a recomendação de criação de sistemas de reaproveitamento de água com reutilização das águas de lavar as mãos e de tomas de banho para água da sanita, a promoção de um concurso para criação de varandas verdes e hortas verticais, criação de acções de formação em lares e escolas sobre os comportamentos a adoptar em dias de calor excessivo e a criação de refúgios climáticos.

Outra das ideias passa por instalar pavimentos e alcatrão reflector de calor, diminuição da presença de carros no interior das cidades e implementação de coberturas verdes nas infraestruturas públicas. Estas recomendações, diz o município, serão integradas na política climática municipal, visando melhorar a qualidade de vida, proteger os recursos naturais e tornar o território mais resiliente aos desafios ambientais.

Foi a primeira vez em Portugal que se realizou uma assembleia de cidadãos para o clima, sob o tema do calor excessivo. A iniciativa, recorde-se, foi acompanhada pela missão de adaptação às alterações climáticas, que esteve presente nos dois dias de trabalhos com especialistas convidados e 50 munícipes escolhidos entre os 97 que se inscreveram inicialmente na sessão.