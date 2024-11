“Comer de Carne” celebra herança culinária de Coruche

Durante dois dias os restaurantes de Coruche promovem a gastronomia através das “Sopas de Carne”, que utiliza a técnica antiga de cozedura em panelas de barro ao lume de chão. Quintas do concelho ribatejano também promovem provas de vinhos.

A Câmara Municipal de Coruche organiza, nos dias 9 e 10 de Novembro, a segunda edição do evento enogastronómico “Comer de Carne”, iniciativa que celebra a tradição culinária do concelho, com destaque para o emblemático prato homónimo e os vinhos locais. O projecto, que envolve restaurantes e parceiros turísticos da região, conta com uma programação diversificada, incluindo demonstrações culinárias, degustações de sopas tradicionais, provas de vinhos e produtos locais, bem como animação musical e etnográfica.

Cinco restaurantes irão apresentar o “Comer de Carne”, recriando uma experiência autêntica da gastronomia de Coruche. Este prato, também conhecido como “Sopas de Carne”, é preparado com métodos tradicionais que incluem a cocaria — uma técnica antiga de cozedura em panelas de barro ao lume de chão —, e foi adaptado pelos restaurantes da região, que o reinventaram, mantendo a sua relevância cultural.

A par da oferta gastronómica, parceiros turísticos, incluindo unidades de alojamento e vinícolas, promovem eventos, oferecendo aos visitantes experiências que destacam a riqueza dos sabores locais. Abrem também as suas portas para provas de vinhos e outros produtos da região, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Enoturismo.

O evento “Comer de Carne” sublinha a importância da preservação das tradições gastronómicas de Coruche, representando uma oportunidade para reforçar a identidade cultural e promover os produtos locais num contexto de valorização e sustentabilidade do património.