Montras de Natal em Vila Franca de Xira dão 30 mil euros em prémios

Objectivo da Câmara de Vila Franca de Xira é impulsionar o comércio local e promover as compras natalícias no concelho.

A Câmara de Vila Franca de Xira tem um valor global de 30 mil euros em prémios para distribuir este local pelo comércio tradicional do concelho, no âmbito do tradicional concurso de montras de Natal. A edição deste ano, informa o município em comunicado, volta a abranger todas as freguesias do concelho e tem como objectivo valorizar o comércio local, incentivando as compras nos estabelecimentos da região e reforçando o ambiente festivo nas ruas.

Os comerciantes de Vila Franca de Xira podem inscrever-se no concurso até dia 15 de Novembro, através de um formulário online disponibilizado pela autarquia. Podem participar todos os estabelecimentos em nome individual ou colectivo, desde que estejam abertos ao público há pelo menos seis meses, em funcionamento activo e com montras visíveis para a rua.

Para concorrer, os participantes devem decorar as suas montras com temas natalícios, com ênfase na inclusão de elementos sustentáveis, conforme exigido no regulamento do concurso. A competição distribuirá prémios em cada freguesia do concelho, com um primeiro prémio de 2.000€, seguido de 1.500€, 1.000€ e 500€ para os respectivos classificados até ao quarto lugar. Para mais informações, os interessados podem contactar a organização através do email montrasdenatal@cm-vfxira.pt.