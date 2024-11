Nova espaço em Ourém promove integração da comunidade imigrante do concelho

Loja AIMA é espaço dedicado à prestação de serviços públicos, funcionando como um balcão único de atendimento para a população imigrante do concelho de Ourém.

A loja AIMA – Agência para a Integração, Migrações e Asilo abriu na quarta-feira, 23 de Outubro, no Espaço Empresa, junto ao edifício-sede da Câmara Municipal de Ourém. “Consciente do papel cada vez mais presente da comunidade imigrante no concelho”, a Câmara Municipal de Ourém estabeleceu um protocolo com a AIMA com o objectivo de facilitar e simplificar os procedimentos inerentes à sua legalização, refere a autarquia em comunicado.

O presidente da câmara municipal, Luís Miguel Albuquerque, acompanhado dos vereadores Micaela Durão e Humberto Antunes, visitou as instalações e ficou a saber como vão decorrer os trabalhos. A nova loja AIMA, agora aberta ao público, é um espaço dedicado à prestação de serviços públicos, funcionando como um balcão único de atendimento. O espaço serve como um elo de ligação entre os cidadãos migrantes e as entidades empregadoras, oferecendo diversos serviços de diferentes instituições públicas e privadas, especialmente no que diz respeito ao acolhimento e integração de migrantes.

No balcão de atendimento, a AIMA tem a responsabilidade de receber e acompanhar os pedidos de autorização de residência e os documentos correspondentes; isso inclui a colecta de dados pessoais e biométricos, a recepção de documentação e a verificação da autenticidade dos documentos apresentados, bem como a consulta às bases administrativas da AIMA. “Com a abertura deste espaço em Ourém, espera-se uma resposta mais ágil e próxima às necessidades das pessoas migrantes que aguardam pela sua regularização”, conclui a nota, acrescentando que o atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h30.