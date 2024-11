Ourém recebe menção honrosa do prémio “Cidades que Caminham 2024”

O Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM), em colaboração com a Rede de Cidades que Caminham de Espanha, distinguiu o município de Ourém com prémio de “Menção Honrosa 2024”, pela requalificação da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira – troço entre as rotundas dos Álamos e do Ribeirinho.

O município de Ourém integra a Rede de Cidades e Vilas que Caminham, uma iniciativa que visa promover, entre os municípios aderentes, o desenvolvimento de projectos para criar cidades mais qualificadas e inclusivas, onde o caminhar seja considerado o principal modo de deslocação. “A menção honrosa atribuída ao município é um reconhecimento do esforço contínuo para melhorar a acessibilidade e segurança nos espaços públicos, promovendo um ambiente urbano mais acolhedor e inclusivo para todos”, refere a autarquia em comunicado.