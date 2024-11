Tomar recebeu visita de delegação chinesa

O município de Tomar recebeu no dia 21 de Outubro a visita de uma delegação do Departamento de Recursos Naturais da Província de Sichuan, na China, com o objectivo principal de conhecer boas práticas e políticas de planeamento e gestão de uso do solo, e de gestão sustentável de recursos hídricos e naturais. Foram igualmente debatidos os desafios ao equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a preservação ambiental.

Segundo a Câmara de Tomar, a visita constituiu uma valiosa oportunidade de partilha de conhecimento e experiências, promovendo a compreensão e cooperação nos domínios do planeamento e gestão dos recursos naturais dos territórios.