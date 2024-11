António Rocha Pinto lançou segundo romance em Santarém

António Rocha Pinto lançou o livro “Naquele Tempo” na Sala de Leitura Bernardo Santareno em Santarém.

“Naquele tempo” é o segundo romance de António Rocha Pinto, um livro que retrata uma família aristocrática portuguesa numa Europa pós-guerra e que vai decorrer de 1938 até 25 de Abril de 1974. O livro foi apresentado na Sala de Leitura Bernardo Santareno no dia 9 de Novembro. O seu romance de estreia tem o título de “Improvável”.

António Rocha Pinto tem as suas raízes familiares maternas e paternas, respectivamente, na Covilhã e em Goa, mas passou a juventude em Santarém onde ainda vive. Engenheiro civil formado no ISEL, com pós-graduações em Urbanismo e em Gestão, exerce a profissão desde 1982, em conjugação com actividades e participação cívica e sócio-cultural e com responsabilidades em instituições do Terceiro Sector. Exerce funções dirigentes na função pública, foi vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim e presidiu ao Clube de Santarém.