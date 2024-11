Associação promove recolha de bens para cabazes de Natal em Coruche

A Associação Servir-Gostar-Resolver (SGR) Solidário, com sede na Fajarda, em Coruche, iniciou uma campanha de recolha de bens alimentares e de produtos essenciais para distribuir cabazes de Natal solidários. Sob o lema “Este Natal seja solidário! Vamos criar mais sorrisos”, a iniciativa decorre nos meses de Novembro e Dezembro, com o objectivo de apoiar crianças, famílias, idosos e grávidas em situação de vulnerabilidade.

Os alimentos e donativos podem ser entregues na sede da associação, localizada na Rua Felicidade Páscoa nº 59, ou noutros locais a combinar com os organizadores. Além de alimentos, a associação apela à doação de “mimos” para as crianças, ajudando a tornar o Natal destas famílias mais especial.