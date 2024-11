Coro do Município de Benavente lança primeiro CD em concerto comemorativo

O espectáculo integrou-se na Temporada da Música 2024 e serviu de apresentação ao primeiro trabalho discográfico do grupo coral de Benavente.

O Coro do Município de Benavente apresentou, no Cineteatro da vila, o seu primeiro CD, num concerto que celebrou as duas décadas de história do grupo, sob a direcção do maestro Daniel Manuel. O evento, realizado na noite de 15 de Novembro, marcou o culminar das comemorações do 20.º aniversário do Coro, criado em 2003, e contou com a participação especial de Eduarda Abreu, Jorge Correia, Carolina Moura, Ruben Pavoni e João Correia.

O novo trabalho discográfico inclui oito temas, com destaque para composições tradicionais portuguesas. “Rema” é a canção que abre o trabalho, seguindo-se “Os Olhos de Marianita”, “Acordai!”, “Ilhas de Bruma” e “Os Homens que Vão prá Guerra”. O alinhamento completa-se com “Não vás ao mar, Tónio”, “Adeus ó Vila de Serpa” e “Siyahamba”, esta última oriunda da África do Sul.

Em declarações a O MIRANTE, o maestro Daniel Manuel sublinha que o lançamento do CD foi “o culminar de um objectivo perseguido há vários anos. É um trabalho exigente, cantar a quatro vozes por pessoas que não têm formação musical, mas que, com dedicação, ensaiam duas vezes por semana. O trabalho dos coralistas é muito bom”, afirma.

Com uma formação actual de 25 coralistas, o Coro do Município nasceu em Março de 2003 e fez a sua estreia no ano seguinte, num concerto na Igreja da Misericórdia de Benavente, apadrinhado pelo Coro dos Trabalhadores da Carris. O grupo proporciona uma oportunidade de aprendizagem da música coral a todos os interessados no concelho. Para o maestro e técnico superior de música, o trabalho patente no álbum é uma “reflexão da história e do percurso” ao longo destas duas décadas do grupo.

O Coro do Município de Benavente conta actualmente com elementos provenientes de três das quatro freguesias do concelho, nomeadamente Santo Estêvão, Benavente e de Samora Correia.