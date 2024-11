Festival Planos leva meia centena de curtas-metragens a Tomar

O Festival Internacional de Curtas-Metragens de Tomar vai exibir cerca de meia centena de curtas-metragens, muitas delas inéditas em Portugal. A oitava edição do evento promete cinco dias recheados de filmes e convidados especiais.

A oitava edição do Planos Film Festival - Festival Internacional de Curtas-Metragens de Tomar, está de volta ao Cine-Teatro Paraíso de 20 a 24 de Novembro. Nesta edição estão programadas quatro sessões competitivas em que vão ser exibidas as 20 curtas-metragens que integram a Selecção Oficial 2024. Uma selecção variada em estilos e géneros, com filmes provenientes de nove países: Indonésia, Espanha, Irão, Portugal, Turquia, Bélgica, Rússia, Brasil e Irlanda. Para além da vertente competitiva, vão ter lugar várias sessões especiais com a presença de convidados e de parceiros do festival.

O realizador Gonçalo Almeida também vai marcar presença na edição deste ano, numa sessão de retrospectiva do seu trabalho, onde vão ser transmitidos cinco filmes realizados por si. O Leiria Film Fest, festival parceiro, vai manter a habitual presença com uma mostra de alguns dos filmes vencedores da sua última edição.

Há também espaço para o público infantil com o regresso do Planinhos, que este ano conta com quatro sessões especiais dedicadas às escolas, mas também às famílias. São esperadas cerca de 1.300 crianças e muita animação. O programa inclui ainda uma sessão especial Curt’Arruda, onde vão ser exibidas quatro curtas-metragens do Festival de Cinema de Arruda dos Vinhos.

Os vencedores das várias categorias vão ser conhecidos no final da tarde de sábado, 23 de Novembro. Posteriormente, podem ser vistos ou revistos no dia seguinte, numa sessão especial com todos os filmes vencedores, que terá lugar no domingo, 24, pelas 14h00.