Atletas distinguidos na Gala do Desporto do Cartaxo

Gala do Desporto do Cartaxo deu a conhecer quais os atletas do ano, atleta revelação, treinador do ano, dirigente e associação do ano. Cerca de 150 atletas subiram ao palco para receber os seus diplomas de mérito desportivo.

A terceira Gala do Desporto no Cartaxo elegeu como atletas do ano Anabela Santos, da Associação Trilho dos Cágados, e Martim Botelho, ginasta do Ateneu Artístico Cartaxense. O atleta revelação foi Manuel Lobo, do tiro com arco do Ateneu Cartaxense, e o treinador do ano Nelson Dantas, da Escola de Atletismo do Cartaxo. O Sport Lisboa e Cartaxo conseguiu os prémios de dirigente do ano para João Neves e o de equipa do ano para a equipa de futebol de iniciados. O Núcleo Sportinguista do Cartaxo foi a associação do ano. Ao todo foram distribuídos cerca de 150 diplomas de mérito e realizou-se uma homenagem a título póstumo a Hugo Martinho, membro do conselho de arbitragem da Federação Nacional de Karaté e natural do Cartaxo.