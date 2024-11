Escola de Andebol arranca em Muge

O andebol chegou a Muge, concelho de Salvaterra de Magos. Há treinos abertos às segundas e quartas-feiras para bambis, minis e sub-14. Os treinos desenrolam-se no Pavilhão do Inatel, na Casa do Povo de Muge, a partir das 18h30. “Queremos proporcionar aos jovens da nossa comunidade uma oportunidade única de ocupação saudável e formação desportiva, através deste desporto que promove o trabalho em equipa, a disciplina e a superação”, descrevem os impulsionadores da modalidade na freguesia.