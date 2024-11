Ferreira do Zêzere imparável na 1ª divisão distrital

O Sport Club Ferreira do Zêzere continua imparável na 1ª divisão distrital de futebol sénior da Associação de Futebol de Santarém, contando por vitórias os nove jogos disputados, somando 27 pontos. Na última jornada venceu em Mação e manteve os cinco pontos de vantagem sobre Fazendense e Samora Correia, que também triunfaram fora, em Amiais de Baixo e Glória do Ribatejo, respectivamente. Resultados completos da jornada 9: Entroncamento AC 2-1 Águias Alpiarça; Salvaterrense 2-3 Atl. Ouriense; Mação 0-2 Ferreira do Zêzere; SL Cartaxo 0-1 CD Torres Novas; Amiense 0-3 Fazendense; Abrantes e Benfica 2-0 U. Tomar; Glória do Ribatejo 1-2 Samora Correia; Alcanenense 0-0 Coruchense.