José Manuel Constantino homenageado pelo Governo com Colar de Honra ao Mérito Desportivo

Antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal, natural de Santarém, faleceu em Agosto de 2024. Foi uma figura cimeira do desporto em Portugal e por diversas vezes homenageado em vida.

O Governo distinguiu José Manuel Constantino, a título póstumo, com o Colar de Honra ao Mérito Desportivo, com o ministro Pedro Duarte a destacar “a carreira ímpar” e o legado do antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal, natural de Santarém, falecido em Agosto de 2024.

“O Governo de Portugal deliberou que deve ser dado o justo reconhecimento público a José Manuel Constantino, concedendo, nesta cerimónia, em nome do Estado português e, estou certo, do povo português o Colar de Honra ao Mérito Desportivo que será, a título póstumo, entregue à família de José Manuel Constantino”, revelou o ministro dos Assuntos Parlamentares, durante a Celebração Olímpica, a decorrer em Lisboa.

Falecido em 11 de Agosto, data da cerimónia de encerramento dos últimos Jogos Olímpicos, Constantino foi presidente do COP entre 2013 e 2024, período em Portugal conseguiu os melhores resultados de sempre, com a conquista de quatro medalhas em Tóquio2020 e mais quatro em Paris2024. O Colar de Honra ao Mérito Desportivo destina-se a altas individualidades e colectividades, nacionais ou estrangeiras, que se tenham distinguido “por valioso e excepcional contributo prestado à causa do desporto e à aproximação desportiva entre os povos”.

Referindo-se a José Manuel Constantino como “uma das maiores referências do desporto em Portugal, Pedro Duarte, que tutela o sector, destacou a dedicação, a paixão, as ideias e a capacidade de pensar e concretizar do antigo presidente do organismo, considerando-as diferenciadoras. “O seu trabalho de planeamento sábio levou-o a deixar uma marca nos diversos organismos por onde passou. José Manuel Constantino teve uma carreira ímpar […] e verdadeiramente inspiradora”, enalteceu, definindo a sua obra no COP como “extraordinária”.

Nascido em Santarém, em 21 de Maio de 1950, José Manuel Constantino foi o primeiro licenciado em Educação Física (1975) a presidir ao COP, depois de uma vasta experiência na docência. Atleta federado de futebol nos Leões de Santarém (1962-1967), chegou ao dirigismo apenas em 1985 como secretário técnico da direção do Sport Algés e Dafundo, passando posteriormente a assessor da direção da Federação Portuguesa de Halterofilismo (1986-1990). Em 2000, o seu primeiro projecto de âmbito nacional quando assumiu a presidência da Confederação do Desporto de Portugal, cargo que abandonou em 2002 para comandar o Instituto do Desporto de Portugal.

Foi várias vezes distinguido a nível nacional. Em 2021 foi escolhido pela redacção de O MIRANTE como Personalidade do Ano pelo papel que teve no desenvolvimento do desporto e na relevância dos atletas portugueses de várias áreas a nível internacional. Em Março de 2024, a Câmara de Santarém atribuiu-lhe a Medalha de Ouro do Município.