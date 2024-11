Ourém cede parque desportivo ao Centro Cultural e Recreativo São Gens

A Câmara Municipal de Ourém aprovou, na reunião de 4 de Novembro, a celebração de um contrato de comodato com o Centro Recreativo e Cultural São Gens, para usufruto e necessários melhoramentos do denominado Parque Desportivo de São Gens. O contrato a firmar com o Centro Recreativo e Cultural S. Gens vai ter um prazo de 50 anos e visa a construção de um equipamento desportivo que deverá responder a algumas das carências identificadas no concelho.

Os terrenos em causa situam-se perto da cidade de Ourém (freguesia de Atouguia), encontram-se sem qualquer utilização e permitirão a construção de dois campos sintéticos para a prática de futebol, constituindo um importante apoio para as associações desportivas concelhias, segundo informa o município. O contrato de comodato vai ser agora submetido para apreciação na próxima Assembleia Municipal de Ourém.