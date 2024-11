Phil´s Place Santarém alcança finais no Campeonato do Mundo nos Países Baixos

Com presença em quatro finais, incluindo uma vitória histórica na categoria profissional, os dançarinos portugueses representaram Portugal em Assen.

A escola de dança Phil´s Place, de Santarém, participou no Campeonato do Mundo da Liga World Dance Council, de 6 a 10 de Novembro, em Assen, nos Países Baixos. Representando Portugal com pares e solos, a comitiva alcançou destaque com a presença em quatro finais em categorias mundiais, incluindo uma inédita final na categoria profissional de Rising Star de danças latinas.

Entre os destaques individuais, Constança Carvalho conquistou o quarto lugar na categoria Under 19 Solo Latin e o sexto lugar no Under 21 Solo Latin. A dupla Diogo Martins e Joana Gomes chegou à segunda ronda na categoria Under 19 Latin, enquanto Tiago Lobo e Ana Oliveira participaram na categoria Senior Over 30 Latin. Já Filipe Santos e Christina Katsaros destacaram-se ao alcançar o quinto lugar na categoria Professional Rising Star Latin, sendo o primeiro par português a chegar à final dessa categoria no campeonato mundial. Além do Campeonato Mundial, Tiago e Ana chegaram à final do Dutch Open na categoria Over 30 Latin, com a sexta posição. Filipe e Christina também se destacaram no Dutch Open na categoria Professional Latin, garantindo o quarto lugar.