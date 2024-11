Companhia das Lezírias brinda ao São Martinho com novo tinto

O vinho Senhora Companhia conta com uma produção de 1.200 garrafas. O novo tinto da Companhia das Lezírias foi elaborado na Herdade do Catapereiro.

A Companhia das Lezírias lançou, no dia de São Martinho, o vinho tinto “Senhora Companhia” 2024, num evento que decorreu na sala do Picadeiro, em Samora Correia.

Com a presença de funcionários e convidados, foi explicado que este vinho, criado pelos enólogos Catarina Guerreiro e David Ferreira, foi feito a partir de uvas Castelão e destaca-se pela produção rápida, através de um processo de maceração carbónica. Com um teor alcoólico de 13%, o “Senhora Companhia” apresenta um sabor suave com notas de frutos vermelhos e ginja, uma cor rubi e aromas a fruta fresca, rebuçado inglês e canela.

Eduardo Oliveira e Sousa, administrador da Companhia das Lezírias, referiu que o evento foi pensado como uma “reunião da Família Companhia das Lezírias” e destacou a escolha do dia de São Martinho para associar a data a um vinho novo, feito com uvas deste ano.

Com 1200 garrafas disponíveis, o “Senhora Companhia” está à venda nas lojas da Companhia e online. Produzido na Herdade do Catapereiro, o “Senhora Companhia” é parte de uma aposta da Companhia das Lezírias num vinho tinto jovem e descomplicado, com um perfil fresco e elegante, pensado para ser consumido ainda no ano da sua colheita.