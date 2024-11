Criação de associação de comerciantes do concelho de Benavente ganha força

Cerca de 40 empresários, autarcas e cidadãos reuniram-se, dia 9 de Novembro, em Samora Correia, para discutir a criação de uma associação que represente os comerciantes do concelho de Benavente e fortaleça o comércio local. A proposta, apresentada num debate organizado pela Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC), foi vista como essencial para facilitar o acesso a apoios e dinamizar o sector.

O vereador Hélio Justino, do município de Benavente, e o presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Marques, mostraram-se disponíveis para apoiar a criação da associação, que permitiria transferir iniciativas, tais como a iluminação de Natal, para os comerciantes. O advogado José Domingues destacou que a estrutura ajudaria em áreas como segurança, legislação e acesso a apoios, promovendo a revitalização do comércio tradicional no concelho.