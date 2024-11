Executivo de Sardoal elogia Festival da Couve de Valhascos e Azeite Novo

A quarta edição do Festival da Couve de Valhascos e Azeite Novo, que decorreu no fim de semana de 9 e 10 de Novembro, foi elogiada pelo executivo municipal, na última reunião camarária no Sardoal. O presidente Miguel Borges (PSD) diz tratar-se de uma iniciativa com todas as condições para continuar, agradecendo o trabalho na valorização e promoção de dois produtos típicos do concelho. “São produtos muito nossos. A couve de Valhascos é conhecida em todos o país e há que frisar que a couve é muito boa sim, porque é nossa, é do Sardoal e o que se faz aqui é bom”, afirma.

O vereador Pedro Duque (PS) quis associar-se aos agradecimentos, alargando as congratulações à Associação Cultural e Desportiva de Valhascos, responsável pela realização do evento, assim como pelo trabalho feito em colaboração com a Câmara de Sardoal, a Junta de Freguesia de Valhascos e a TAGUS Ribatejo Interior. Pedro Duque destacou a adesão, cada vez maior, de pessoas do concelho, mas, principalmente, de visitantes de fora do Sardoal e a importância que os produtos começam a ter na economia local.

“Além da conhecida couve, o azeite também é um grande destaque neste evento, pela qualidade e quantidade que já começa a ter peso na economia local. Que o volume de azeite produzido, por vários produtores do nosso concelho, continue a aumentar por muitos e longos anos” deseja Pedro Duque.