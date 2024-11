Ferreira do Zêzere distinguido com Prémios de Excelência Autárquica

O presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, recebeu no dia 12 de Novembro os Prémios de Excelência Autárquica, atribuídos pela “Cidade Social”, que destacam o município nas áreas da cultura e educação. As distinções reconhecem o esforço autárquico em promover o bem-estar e o desenvolvimento local. Na área da cultura, o município destacou-se pela organização do “Festival Gastronómico do Lagostim e Peixe do Rio - Sabores do Zêzere”, evento que valoriza a gastronomia local, fomenta o turismo e a economia. Já na educação, foram premiadas as iniciativas “Todos os dias são dias dos filhos” e “Sorrisos (con)sentidos”, que promovem a proximidade e inclusão das famílias, no refeitório escolar e a saúde oral das crianças do concelho, respectivamente.