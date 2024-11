Médio Tejo tem um novo Espaço Cowork

O novo Espaço Cowork do Entroncamento foi inaugurado no dia 11 de Novembro no Edifício CENPRE, localizado na cidade ferroviária. O novo espaço conta com 32 postos de trabalho em sala partilhada (open space) e ainda com duas salas de trabalho que permitem aos utilizadores realizarem reuniões num ambiente mais reservado. O espaço visa promover modos mais ágeis e flexíveis de desempenho do trabalho em funções públicas, através da modalidade do teletrabalho, num ambiente coworking e tecnologicamente preparado para acolher os profissionais da administração pública, lê-se em nota de imprensa.

O investimento foi concretizável através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), uma vez que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo submeteu no ano de 2022, a qual foi aprovada apenas no ano de 2023, uma candidatura que tinha como objectivo a criação de dois espaços de Cowork na região do Médio Tejo, no Entroncamento e em Tomar.