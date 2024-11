Demissões provocam eleições no PSD de Alenquer

Estão marcadas para 7 de Dezembro as eleições para a Comissão Política Concelhia do PSD de Alenquer, após queda da estrutura que estava em funções e que era presidida por Cristina Inácio. Recorde-se que o partido em Alenquer não se entendeu quanto ao nome do cabeça de lista à câmara nas próximas eleições autárquicas. Pedro Afonso anunciou que era candidato, com o apoio da comissão política, mas afinal Cristina Inácio não deu aval à candidatura, o que provocou demissões e guerras internas.

Segundo fonte do PSD, já existe pelo menos uma lista candidata a assumir a liderança da comissão política em Alenquer. O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, congratulou-se com as eleições para a comissão política e sublinha que agora importa sanar, resolver e construir pontes, demonstrando que os interesses do concelho e do PSD, estão acima dos individuais e de outros eventuais interesses pouco clarificados, como aconteceu no passado.

“As eleições de 7 de Dezembro devem ser uma oportunidade de unir para governar e não dividir para reinar, devendo haver consensos na diversidade de opiniões, esperando-se que exista uma solução eficaz para o combate autárquico, com a liderança que se precisa para ganhar as eleições em 2025, recordando que, curiosamente ou não, meses antes das eleições de 2021, também não havia no município organização local do partido”, publicou Nuno Miguel Henriques nas redes sociais.