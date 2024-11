Rigor e estabilidade financeira em Abrantes vai permitir mais investimento público

Presidente da Câmara de Abrantes diz que gestão rigorosa vai permitir a realização de novos investimentos no futuro. Autarquia obteve as melhores pontuações nos rankings de 2023 dos municípios de média dimensão.

O presidente da Câmara de Abrantes disse que a boa posição da autarquia no ‘ranking’ de eficiência do Anuário Financeiro dos Municípios se deve a uma “gestão rigorosa” e a uma “estabilidade financeira regular” e “muito positiva”. “É sempre um motivo de satisfação perceber que Abrantes, do ponto de vista do anuário financeiro, se coloca numa posição muito satisfatória e a liderar os municípios de média dimensão”, disse à Lusa Manuel Jorge Valamatos (PS), tendo dado conta que o resultado acaba por não ser “nenhuma surpresa”, na medida em que ao longo dos últimos anos o município tem vindo a demonstrar, de forma regular, uma estabilidade financeira muito positiva que permite encarar o futuro com um grande optimismo.

Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios, a Câmara de Abrantes obteve a melhor pontuação no ‘ranking’ dos municípios de média dimensão, tendo sido reconhecido como o de melhor eficiência financeira em 2023 (1.676), com os municípios de Lagoa (1.543) e Tavira (1.470), ambos no distrito de Faro, a seguirem-se na lista dos melhores resultados. Os ‘rankings’ do Anuário Financeiro foram elaborados com base na pontuação obtida pelos municípios em 10 indicadores, para um máximo de 1.900 pontos, relativos a eficiência e eficácia financeira, como a liquidez, o peso do passivo exigível no ativo, o passivo por habitante e os impostos directos por habitante.

Questionado sobre a fórmula aplicada para obter estes resultados, Manuel Jorge Valamatos destacou “todo um trabalho da divisão financeira” na “articulação de equilíbrio entre os diferentes serviços do município na gestão dos recursos financeiros”, a par da visão política. “Há aqui também, do ponto de vista político, uma ideia e uma vontade de termos as contas equilibradas. Diria que aquilo que sublinho mais é esta articulação entre os diferentes serviços e o equilíbrio que todos temos de ter por forma a manter o bom senso e o sentido de responsabilidade em tudo aquilo que diz respeito à gestão financeira do município”, sintetizou.

O autarca de Abrantes disse ainda que o reconhecimento das boas contas permite encarar o futuro com “grande optimismo”, tendo feito notar o tempo e a oportunidade de realizar investimentos públicos. “Esta posição do anuário significa que estamos em excelentes condições para agarrar o Portugal 2030, o PRR, o Fundo de Transição Justa, e todos estes investimentos com grande segurança e com grande dedicação”, afirmou Valamatos. “É uma grande oportunidade de podermos fazer alguns investimentos públicos e, simultaneamente também, criar condições para que as nossas empresas possam, digamos, optimizar-se, valorizar-se”, afirmou.