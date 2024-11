Acesso pedonal à Escola Alexandre Herculano já está a ser arranjado

A Câmara de Santarém começou a intervir no caminho que liga a zona de Mergulhão, em Santarém, à Escola Básica 2,3 Alexandre Herculano, que se encontrava em condições bastante precárias. O objectivo é resolver as questões de acesso e segurança.

A Câmara de Santarém está a intervir no acesso pedonal à Escola Básica 2,3 Alexandre Herculano, que já se encontrava em condições precárias que se acentuaram com o mau tempo das últimas semanas. “Depois do agravamento da situação previamente identificada e sinalizada aquando das últimas chuvas, estamos a resolver a acessibilidade e segurança do acesso”, publicou o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, nas redes sociais.

O autarca refere que esta não será a intervenção definitiva nesse caminho que liga a escola à zona do Mergulhão, do outro lado da circular urbana D. Luís. “Estamos a elaborar projectos para avançarmos para uma posterior empreitada que irá criar mais e melhores condições para a nossa comunidade. Com a intenção agora em curso iremos resolver as questões de acesso e segurança”, afirma João Teixeira Leite, agradecendo “a compreensão de todos”.

O mau estado do caminho, que se agravou com um abatimento de terras, já tinha sido objecto de um comunicado crítico por parte da CDU de Santarém. “O caminho pedonal encontra-se numa situação alarmante, com buracos de grandes dimensões, não vedados e compromete gravemente a segurança dos alunos e famílias que utilizam o acesso pedonal”, denunciava a CDU, referindo que “o mau estado do piso, associado à dimensão da cratera que surgiu recentemente, aumentam consideravelmente o risco de quedas e lesões, especialmente durante horários de maior movimento e em dias de chuva, quando a visibilidade e o atrito no solo são reduzidos”.

A CDU de Santarém exigia que o executivo municipal executasse “uma acção urgente para a reparação destes buracos e a manutenção contínua deste percurso pedonal, assegurando que todos possam transitar com segurança”.