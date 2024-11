Alunos de Tomar aprendem de forma criativa e divertida

No âmbito do Plano Cultural de Escola/Plano Nacional das Artes, os alunos do Agrupamento Escolas Templários são convidados a participar numa actividade dinamizada pela artista residente Maria Morais e pelo artista convidado e professor do primeiro ciclo, António Clemente.

Durante o ano lectivo de 2024/2025, todas as segundas-feiras de tarde, tem sido visitada uma escola do primeiro Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento Escolas Templários para trabalhar de forma divertida e criativa com as turmas. No âmbito do Plano Cultural de Escola/Plano Nacional das Artes, os alunos do Agrupamento são convidados a participar numa actividade dinamizada pela artista residente Maria Morais e pelo artista convidado e professor do primeiro ciclo, António Clemente. Pretende-se com a actividade transmitir conhecimentos, cultura e valores; estimular a imaginação, reflexão e curiosidade; tornar a leitura e a escrita de histórias divertida e estimulante; escrever histórias originais; produzir conteúdos radiofónicos para os mais novos; treinar a escrita criativa e a escuta; trabalhar a leitura expressiva; promover o espírito de equipa e desconstruir estereótipos.

Recentemente deslocaram-se à EB1 de Carvalhos de Figueiredo, onde foi representada uma rábula que brinca com o conceito das histórias tradicionais. A partir desta história, os alunos foram desafiados a escolherem um conto para ser “desmontado” através do uso de técnicas de escrita criativa. Cada turma criou colectivamente a sua “História Voadora”, que será gravada e disponibilizada posteriormente, em rubrica própria no podcast da Rádio Templários. No final, foram fornecidas sugestões aos professores e alunos, para poderem dar continuidade ao trabalho, como por exemplo construir um livro ilustrado, montar um teatrinho, criar uma exposição ou desenvolver uma banda desenhada.